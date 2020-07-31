2020/07/31 | 15:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..افاد مصدر طبي في النجف، الجمعة، بوفاة صحفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “الصحفي فراس الكرباسي توفي قبل قليل متأثرا باصابته بفيروس كورونا في مستشفى الأمل التي قد دخلها منذ ٢٠ يوما لتلقي العلاج بعد ان تأكدت إصابته بالفيروس”.واضاف ان “الكرباسي ومنذ ثلاثة ايام يعاني من مضاعفات الفيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الصحفي فراس الكرباسي متأثرا بفيروس كورونا في النجف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الصحفي فراس الكرباسي متأثرا بفيروس كورونا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).