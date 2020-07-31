2020/07/31 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف البرلماني المصري والإعلامي مصطفى بكري تفاصيل جديدة حول الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس المخابرات المصرية عباس كامل إلى السودان، الثلاثاء الماضي.وتابع بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الوزير عباس كامل حمل رسالة شفهية من الرئيس السيسي، لدعم العلاقات المتبادلة بين البلدين، والتنسيق المشترك لحل أزمة سد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل جديدة حول الزيارة المفاجئة لرئيس المخابرات المصرية إلى السودان وكالة تقدم الاخبارية.

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