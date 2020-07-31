شيخ دلير: نجاح الانتخابات المبكرة مرهون بترك القومية والطائفية والعشائرية

2020/07/31 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، عن وجود خلافات بين الكتل السياسية، حول آليات إجراء الانتخابات.

وأكدت شيخ دلير في تصريح، ان الكتل السياسية لا تزال مختلفة فيما بينها بشأن نظام الدوائر المتعددة، ولم تصل بعد الى حل نهائي بشأن ذلك، مبينة أن القانون الجديد للانتخابات لن يمرر من دون التوافق السياسي، فيما لفتت الى ان نجاح الانتخابات المبكرة، سيكون مرهونا بترك القومية والعشائرية والطائفية، وهي الأسس التي كان البعض يلجأ اليها خلال الانتخابات الماضية.

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