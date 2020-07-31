أسامة النجيفي: نثمن زيارة الكاظمي لسجن مطار المثنى وندعوه للكشف عن المغيبين

2020/07/31 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، بزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى سجن مطار المثنى.

النجيفي قال في تغريدة على حسابه بتويتر، إن زيارة الكاظمي لسجن مطار المثنى خطوة صحيحة ومبادرة لم يسبقه رئيس وزراء من قبل إليها، مبينا أنها مناسبة لتذكيره بآلاف المغيبين والمعتقلين في سجون الميليشيات، داعيا في الوقت نفسه الكاظمي الى زيارتها وحسم معاناة نزلائها.

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