التحالف الدولي: نحن في العراق بناء على طلبه ومهمتنا القضاء على داعش وخلاياه النائمة

2020/07/31 | 15:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق “مايلز كاغينز”، ان الهدف الرئيس لقوات التحالف، هو القضاء على تنظيم داعش وخلاياه النائمة.

وأوضح كاغينز في مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية، خلال زيارته مقر قوات سبعين بالبيشمركة، أوضح ان قوات التحالف تتواجد في العراق بناء على طلب من الحكومة العراقية، مشيرا الى إجراء تغيير في مهام قوات التحالف بعد تسليمها عددا من القواعد العسكرية للجانب العراقي، مع بقاء عدد من المستشارين العسكريين في بغداد للاستمرار بواجباتهم بالتنسيق مع القوات العراقية.

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