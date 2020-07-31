دراسة تكشف أن الأمهات النشيطات ينجبن أطفالا أصحاء

2020/07/31 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يوصي الأطباء النساء الحوامل دوماً بالمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية أثناء الحمل، وحتى بعد الولادة.نشر موقع “ميد بورتال” تقريرا لدراسة تظهر أن ممارسة التمارين الرياضية لها تأثيرات متعددة الجوانب على صحة النساء.وأظهر العلماء الباحثون في الدراسة كيف أن النشاط البدني للأم المرضعة ينعكس إيجاباً على صحتها، وصحة طفلها أيضاً.يعزو العلماء […]

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