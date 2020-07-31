ميسي يستعد لتقاضي أعلى راتب في مسيرته.. انتر ميلان يتحرك صوب “البرغوث” براتب يفوق مايتقاضاه رونالدو

2020/07/31 | 16:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت صحيفة “لاغازيتا” الإيطالية، عزم إنتر ميلان لتقديم عرض لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الاسباني، براتب يتخطى مايحصل عليه كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس لضمه لصفوف النيراتزوري.ويحضر إنتر عقدا لمدة 4 سنوات براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو صافي من الضرائب، أي أكبر مما يحصل عليها النجم البرتغالي في […]

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