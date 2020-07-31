2020/07/31 | 16:08 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشف تقرير صحفي، الجمعة، عن اسم أحد ممولي تنظيم داعش من خلال العقوبات الاخيرة التي فرضتها الولايات الم...

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