الرافدين يعلن صرف رواتب مديريات تربية ذي قار وكربلاء وديالى

2020/07/31 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن صرف رواتب موظفي مديريات تربية كربلاء المقدسة وذي قار وديالى .واوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تم رفع رواتب دوائر التربية المذكورة على الماستر كارد”.واشار الى، انه على “الموظفين التوجه الى منافذ الصرف لاستلام رواتبهم“.

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