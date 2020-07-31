قانوني يعلق على نتائج التحقيق الاخيرة بشأن احداث ٢٦ تموز

2020/07/31 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… علق الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، على نتائج التحقيق التي اعلنها وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم امس الخميس بشأن احداث ٢٦ تموز.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “وجود الأسلحة الخاصة بالصيد ليست جديدة وقد استخدمت في التظاهرات قبل سنة فيحتاج التحقيق ان يكون بأثر رجعي لمعرفة مصدرها خصوصا ان هذه الجرائم […]

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