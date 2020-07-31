2020/07/31 | 16:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يونس_الخشاب ترجمة واعداد : يونس الخشاب بقلم :روبرت .اف .وورث الكليبتو قراطية تعني بالمعنى القاموسي تلك الحكومة او السلطة التي يقوم فيها الحاكمون فيها باستغلال مواردها الوطنية لصالحهم وسرقتها ، او سلطة يحكمها سارق او مجموعس .واذا كانت كلمة الديمقراطية تعني حكم الشعب فان كلمة الكليبتوقراطية متكونة من كلمتين هما حكم اللصوص .



حكم السراق.



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داخل الكليبتوقراطية العراقية - يونس الخشاب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داخل الكليبتوقراطية العراقية - يونس الخشاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).