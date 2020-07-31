مصرف الرافدين يصرف رواتب مديريات تربية ذي قار وكربلاء وديالى

2020/07/31 | 16:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، صرف رواتب موظفي مديريات تربية كربلاء المقدسة وذي قار وديالى.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان، انه “تم رفع رواتب موظفي مديريات تربية كربلاء المقدسة وذي قار وديالى على الماستر كارد”.ودعا البيان، الموظفين إلى “التوجه الى منافذ الصرف لاستلام رواتبهم”.

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