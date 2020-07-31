رسميًا.. ليفربول يُعلن رحيل رئيسه التنفيذي

2020/07/31 | 16:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانًا رسميًا، قبل قليل، أعلن من خلاله رحيل رجل الأعمال البريطاني بيتر موور، الرئيس التنفيذي للنادي بعد ثلاث سنوات داخل الريدز.وقال النادي في بيانه: “مور سيرحل عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ ليفربول، اعتبارًا من سبتمبر القادم، وبيلي هوجان سيحل محله”.وأضاف أن “هوجان والذي سيُصبح الرئيس التنفيذي اعتبارًا […]

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