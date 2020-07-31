تصريح لــ الخارجية الايرانية .. والكشف عن حقيقة وجود وساطة بين ايران والسعودية خلال زيارة

2020/07/31 | 17:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، حقيقة الحديث عن وساطة بين إيران والسعودية، خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وقال المتحدث باسم الوزارة، أمير موسوي في تصريح نقلته أنباء فارس، إن ما يجري بين ايران والسعودية هو سوء فهم، والسبب في ذلك بعض الدول، ولأن أوجه الاشتراك ب...

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