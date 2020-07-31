اخماد حريق في بناية تجارية غربي بغداد

2020/07/31 | 17:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، حريقاً في بناية تجارية غربي بغداد.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ، اخمدت حريقا تجدد في بناية هوليوود في منطقة المنصور بمشاركة 3 فرق اطفاء”.وأضافت، أن “حادثا في وقت سابق وقع في نفس البناية قبل عدة …

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