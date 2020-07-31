بالصور..اعتقال 3 عناصر من داعش في نينوى وديالى

2020/07/31 | 17:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، يوم الجمعة، اعتقال 3 ارهابيين في نينوى وديالى....

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