التحالف الدولي يشيد بـ

2020/07/31 | 17:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ضد داعش، مايلز كاكينز والام عائشة

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