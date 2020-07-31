الموقف الوبائي اليوم الجمعة: 3346 إصابة جديدة ووفاة 70 حالة وشفاء 1888 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الجمعة: 3346 إصابة جديدة ووفاة 70 حالة وشفاء 1888 مصاباً
2020/07/31 | 17:03 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 

بغداد/ الصباح 

سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة ( 1888) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   210

بغداد / الكرخ      293

مدينة الطب        113

النجف الأشرف    142

السليمانية          20   

أربيل                53

دهوك                5             

كربلاء             135

كركوك             118

ديالى               76

واسط              78           

البصرة             210

ميسان              62

بابل                 102  

الديوانية            79  

ذي قار             65

الأنبار               22    

نينوى              26 

صلاح الدين        79              

    

 

- الإصابات الجديدة: 3346 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   203

بغداد الكرخ     803   

مدينة الطب      75   

النجف            128

السليمانية        90        

أربيل            230

دهوك            48                

كربلاء        275 

كركوك       117   

ديالى          116

واسط         119 

البصرة       350

ميسان         94 

بابل           208 

الديوانية       123   

ذي قار        76

الأنبار          36

المثنى          135

نينوى          96 

صلاح الدين    24    

 

 

- الوفيات  70 حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة     8

بغداد الكرخ        7 

مدينة الطب        1 

السليمانية        6

   أربيل          5                 

كربلاء          3 

كركوك         4 

ديالى            2 

واسط           3

البصرة         8

ميسان         1 

بابل           10

الديوانية      7 

ذي قار        1 

المثنى          1                

نينوى           2 

صلاح الدين      1               

  

            

 

مجموع الشفاء:    87434      ( نسبة الشفاء  70.2 %)                       

مجموع الإصابات :   124609                                                 

الراقدون الكلي:         32434                                                     

الراقدون في العناية المركزة: 454                                                  

مجموع الوفيات:   4741

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