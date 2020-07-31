الموقف الوبائي اليوم الجمعة: 3346 إصابة جديدة ووفاة 70 حالة وشفاء 1888 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة ( 1888) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 210
بغداد / الكرخ 293
مدينة الطب 113
النجف الأشرف 142
السليمانية 20
أربيل 53
دهوك 5
كربلاء 135
كركوك 118
ديالى 76
واسط 78
البصرة 210
ميسان 62
بابل 102
الديوانية 79
ذي قار 65
الأنبار 22
نينوى 26
صلاح الدين 79
- الإصابات الجديدة: 3346 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 203
بغداد الكرخ 803
مدينة الطب 75
النجف 128
السليمانية 90
أربيل 230
دهوك 48
كربلاء 275
كركوك 117
ديالى 116
واسط 119
البصرة 350
ميسان 94
بابل 208
الديوانية 123
ذي قار 76
الأنبار 36
المثنى 135
نينوى 96
صلاح الدين 24
- الوفيات 70 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 1
السليمانية 6
أربيل 5
كربلاء 3
كركوك 4
ديالى 2
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 10
الديوانية 7
ذي قار 1
المثنى 1
نينوى 2
صلاح الدين 1
مجموع الشفاء: 87434 ( نسبة الشفاء 70.2 %)
مجموع الإصابات : 124609
الراقدون الكلي: 32434
الراقدون في العناية المركزة: 454
مجموع الوفيات: 4741
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