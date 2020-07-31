النزاهة: القبض على شخص انتحل شخصية أحد النواب في محافظة الأنبار

2020/07/31 | 17:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن ضبطها متهما متلبسا بانتحال شخصيَّة أحد النّوَاب، في محافظة الأنبار.

وأوضحت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، ان مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى تلقت معلومات عن قيام أحد الْمُتَّهَمين بانتحال شخصيَّة أحد النُّوَّابِ، والاتصال بمديريَّة تربية المحافظة بصفته الشخصيَّة المنتحلة، مبينة ان المديرية شكلت فريق عمل لتَتَبُّع الْمُتَّهَم، فيما تَمَكَّنَتْ من ضبط أحد الْمُتَّهَمين متلبساً بِتَسَلُّم مَبْلَغٍ مَالِيّ،ٍ اِدَّعَى أنه مكلف بتَسَلُّمه بتوجيه من الْمُتَّهَم منتحل شخصيَّة النائب، لقاء وعود كاذبةٍ بالتعيين.

وأضافت الهيئة ان تحركات الفريق ومتابعاته، افضت إلى تحديد مكان الْمُتَّهَم في إحدى مناطق محافظة الأنبار، والقبض عليه بالتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة.

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