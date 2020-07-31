2020/07/31 | 17:10 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات بهجوم استهدف مركزاً تجارياً في برلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/31 | 17:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابات بهجوم استهدف مركزاً تجارياً في برلين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابات بهجوم استهدف مركزاً تجارياً في برلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).