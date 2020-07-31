علامة غير شائعة لسرطان الرئة تظهر في الأظافر يجب الانتباه إليها

2020/07/31 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا تقتصر أعراض سرطان الرئة دائما على الرئتين، والتنفس والسعال.وفي بعض الأحيان توجد علامات أقل شهرة على أجزاء أخرى من الجسم.ويعد تعجر الأصابع أحد أعراض سرطان الرئة، ويحدث عندما تبدأ الأظافر في الانحناء ويمكن أن تكون علامة تحذير مبكر للمرض المميت.وقد يعاني ثلاثة من كل 10 أشخاص مصابين بسرطان الرئة […]

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