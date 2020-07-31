2020/07/31 | 17:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بعد 6 أشهر على إعلانها وجود حالة طوارئ عالمية، تجتمع لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية للمرة الرابعة لتقييم وضع جائحة كوفيد-19 التي تستمر بالانتشار بشكل مقلق في العالم.واللجنة مؤلفة من نحو 20 عضواً ومستشاراً، ويمكنها رفع توصيات جديدة أو تعديل أخرى، مع الإبقاء على حالة الطوارئ، في وقت أصاب فيه فيروس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد إصابة 17 مليوناً.. اجتماع طارئ للصحة العالمية لتقييم الوباء) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد إصابة 17 مليوناً.. اجتماع طارئ للصحة العالمية لتقييم الوباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).