نائب عن سائرون: القضاء سيحسم النظر بتجديد تراخيص الهاتف النقال بعد العيد.. الشبهات والهدر واضحة جداً

2020/07/31 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم الجمعة، حسم ملف تمديد رخص شركات الهاتف النقال من قبل القضاء العراقي بعد عطلة عيد الاضحى، لافتا الى ان التجديد تقف خلفه شبهات وصفقات.

وقال الربيعي في حديث خص به (بغداد اليوم)، انه "لا تتوفر لدينا معلومات بشان الانباء التي تتحدث عن تلقي بعض النواب والمسؤولين رشاوى مقابل عدم التحرك باتجاه رفض تجديد عقود تلك الشركات من قبل مجلس الوزراء".

واضاف ان "لكن هناك بالتاكيد صفقات وشبهات تحوم حول عملية تجديد عقود تلك الشركات لان العقد فيه هدر كبير للمال العام وكذلك في ذمة الشركات اموال طائلة للدولة العراقية لم تسددها وهذه الاتمور واضحة جداً وفي يد القضاء حالياً".

وبين ان "القضاء العراقي سيكون له موقف شجاع تجاه هذه القضية بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى"، لافتا الى ان "القضاء مطالب بسرعة الانجاز قبل ان يتحرك الفاسدون لترتيب امورهم".

وكان الربيعي اعلن ، الثلاثاء 14 تموز 2020، تسليم الادعاء العام شكوى ضد هيأة الإعلام والاتصالات بسبب تجديد تراخيص شركات النقال.

وذكر المكتب الاعلامي للربيعي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن الأخير مع النائب برهان المعموري قاما بزيارة الى "القاضي موفق العبيدي، رئيس الادعاء العام"، مشيرا الى ان "الربيعي وخلال اللقاء سلم رئيس الادعام العام شكوى ضد هيئة الاعلام والاتصالات التي ذهبت الى تجديد رخصة شركات الهاتف النقال في مخالفة واضحة وصريحة".

واضاف البيان، أن "عقود الاتصالات واذا مرت ستتسبب بخسائر للعراق تقدر بمئات الملايين من الدولارات، فضلاً عن ان تلك الشركات مطلوبة ما يقارب المليار دولار للدولة وكان الاجدر بهئية الاعلام والاتصالات والحكومة مطالبة تلك الشركات بتسديد الأموال قبل تجديد تلك العقود".

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