2020/07/31 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بلاتر يدعو لطرد رئيس الفيفا إنفانتينو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بلاتر يدعو لطرد رئيس الفيفا إنفانتينو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).