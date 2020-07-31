العراق لم ينس أبطال السواتر.. ‘أنتم العيد’

2020/07/31 | 17:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في زحمة التهاني والتبريكات في العيد، التي تنهال علينا من الأهل والأحبة والأصدقاء، وما يقابلها من معايدات نرسلها، وتمنيات صادقة نضمرها لهم، ربما يضيع ...

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