2020/07/31 | 17:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، بناء مدارس جديدة ستكون جاهزة قبل بداية العام الدراسي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: بناء مدارس جديدة وستجهز قبل بداية العام الدراسي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد: بناء مدارس جديدة وستجهز قبل بداية العام الدراسي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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