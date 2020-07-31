محافظ بغداد: بناء مدارس جديدة وستجهز قبل بداية العام الدراسي

2020/07/31 | 17:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ بغداد محمد جابر العطا، بناء مدارس جديدة ستكون جاهزة قبل بداية العام الدراسي.

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