العراق والكويت يتقاسمان قائمة اعلى درجات الحرارة عالميا..ومدونون يعلقون: احترقنا!

2020/07/31 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اظهرت قائمة المدن الاعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم، تقاسم العراق والكويت لها بجدارة نتيجة لانعكاسات الطقس بشكل ملفت للانتباه منذ اسبوع وبشكل مستمر .وقال المتنبئ الجوي صادق عطية على مدونته في تويتر، ان العراق والكويت يتقاسمها قائمة اكثر المناطق حرارة عالميا، وبجدارة.#الكويت و #العراق يتقاسمان احر مناطق العالم […]

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