رحلة البحث عن “عيد وطني”.. تشضي الاراء بعد 2003 يعقد المهمة.. ويوم “قديم” على طاولة وزير الثقافة “قد يرضي الأطراف”

2020/07/31 | 17:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير الثقافة حسن ناظم، عن صعوبات تحول دون اختيار يوم بعد 2003 لاعتباره عيدًا وطنيًا في العراق، فيما جدد يومًا اعتبره ممكنا لميل الاراء نحوه.وقال ناظم في تصريحات متلفزة، إن “اختيار يوم وطني بعد عام 2003 غير ممكن وايضاً بعد ثورة 14 تموز 1985 بتغيير النظام الملكي إلى جمهوري […]

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