ديالى تتكبد خسائر كبيرة بسبب اغلاق مواقعها السياحية نتيجة انتشار كورونا

2020/07/31 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اكد مدير إعلام قائممقام قضاء خانقين في محافظة ديالى، يوسف ابراهيم، الجمعة، أن المحافظة تكبدت خسائر كبيرة بسبب اغلاق مواقعها السياحية نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وقال ابراهيم في حيث لـ(بغداد اليوم)، إن "قضاء خانقين يمثل واجهة سياحية مهمة في محافظة ديالى والمناطق المحيطة به، لأنه يضم قرابة الـ15 موقعا سياحيا، يستقطب آلاف الزائرين من مختلف المحافظات سنويا، لكن تعرضت للخسائر الكبيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا في البلاد".

واضاف أن "عيدي الفطر والاضحى، يعتبران من اهم المواسم في جذب السياحة المحلية من مختلف مدن ديالى وبقية المحافظات".

وتعد خانقين الواجهة السياحية الاهم في ديالى بعد 2003 بسبب جمالية الطبيعة بالاضافة الى الاستقرار الامني.

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