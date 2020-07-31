سجلت 203 إصابة بكورونا اليوم.. صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي

2020/07/31 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، الجمعة، 31 تموز، 2020، تسجيل 203 اصابات جديدة بفيروس كورونا بينها 102 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صحة الرصافة سجلت اليوم 203 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 102 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

• قطاع الرصافة 22 حالة

• قطاع المدائن 17 حالة

• قطاع بغداد الجديدة 5 حالات

• قطاع النهروان 23 حالة

• قطاع الشعب 14 حالة

• قطاع البلديات الثاني 21 حالة

- 101 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 21 حالة محلة 555, 521, 528, 579, 563, 577, 518, 577, قطاعات 25, 79, صفر, الكيارة, الزراعي

• شارع فلسطين 4 حالات محلة 502, 508, 507

• بغداد الجديدة 3 حالات محلة 723, 713, 727

• العبيدي حالة واحدة محلة 781

• الشعب 16 حالة محلة 337, 336, 357, 335, 306, 365, 317, 329, حي اور , البنوك

• الزعفرانية 7 حالات محلة 979, 954, 960, دور المعلمين

• الكرخ الدورة حالة واحدة محلة 828

• البلديات 6 حالات محلة 744, 734, 738, 752, الزراعي

• حي الزهراء حالة واحدة محلة 752

• سبع قصور حالة واحدة التجاوز

• الكرخ الغزالية حالة واحدة محلة 649

• الاعظمية 3 حالات محلة 311, 312, 310

• الكرخ حي الجهاد حالة واحدة محلة 881

• الكرادة 3 حالات محلة 903,

• سبع ابكار حالة واحدة محلة 332

• الحسينية حالة واحدة الزراعي

• حي الرئاسة حالتين محلة 769,

• الشالجية حالة واحدة

• الرشاد حالتين محلة 762,

• المدائن 3 حالات قرب حسينية جابر الانصاري

• النهروان 3 حالات تقاطع النهروان

• زيونة حالتين محلة 710, 706

• الكريعات حالة واحدة محلة 334

• شارع المغرب حالة واحدة

• الامين حالة واحدة محلة 745

• حي المثنى حالة واحدة محلة 718

• شارع الجمهورية حالة واحدة محلة 113

• الكرخ حي العدل حالة واحدة

• الكرخ السيدية 4 حالات محلة 821, 827

• جسر ديالى حالتين شارع المصرف

• باب الشيخ حالة واحدة محلة 111

• الكرخ المنصور حالة واحدة محلة 651

• الغدير 3 حالات محلة 706, 702

واضاف البيان أنه "تم نقل جميع الحالات المصابين الى مستشفيات الحجر الصحي والحالات الحرجة منها الى الإنعاش الرئوي"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 18514 توفي منهم 965للاسف فيما اكتسب الشفاء 14040 ومتبقي قيد العلاج 3509 حالة".

واكد الساعدي ان "الكوادر الصحية تعمل على مدار الساعة في العيد لخدمة المرضى تحسبا لاي طارئ"، داعيا الى "تقدير تلك الجهود من خلال الابتعاد عن التجمعات والالتزام بإجراءات الوقاية".

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