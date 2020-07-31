شاب يقتل والدته ويلقي شقيقه من الطابق الرابع أول أيام عيد الأضحى

2020/07/31 | 17:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية في مصر، جريمة بشعة حيث أقدم شاب مريض نفسيا على قتل والدته طعنا بالسكين، وألقى شقيقه من الطابق الرابع.وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن شقيق المتهم سقط على مكان حال دون موته، فيما تم نقل جثة الوالدة إلى المستشفى الجامعي في بنها.وتلقت قوات الأمن المصرية إخطارا من شرطة النجدة …

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