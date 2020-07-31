لماذا لا يمكن للجميع اتباع نفس النظام الغذائي الصحي؟

2020/07/31 | 17:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اكتشف العلماء مؤخراً أن مدى الاستجابة الأيضية في أجسام الأفراد هي مختلفة من شخص لآخر، علماً أنها لنفس الأطعمة والأصناف الغذائية.نشر موقع “ميد بورتال” دراسة صحية جديدة أفادت أن استجابة الجسم ومدى تعامله وامتصاصه للعناصر الغذائية الموجودة في الأطعمة هي مختلفة للغاية من شخص لآخر.وأكد مؤلفو الدراسة أنه لا يوجد نظام […]

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