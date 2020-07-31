الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1.2 ألف وفاة جراء كورونا خلال يوم

2020/07/31 | 17:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت لليوم الرابع على التوالي أكثر من ألف وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.وأكدت الجامعة التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الخميس 30 يوليو 1233 وفاة جديدة ناجمة […]

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