العراق يسجل 3346 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1888 مصابا

2020/07/31 | 18:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، الجمعة، عن تسجيل 3346 إصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 1888 مصاباً....

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