كوردستان تطالب حكومة بغداد بتعويض عائلات ضحايا الأنفال

2020/07/31 | 18:04 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان النظام السابق قد نقل آلاف البارزانيين عام 1979 الى مجمعات، ثم قام بحملة الأنفال عام 1983

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