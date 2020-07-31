العراق تحت تأثير قوتين

2020/07/31 | 18:17 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل أكثر من 30 عاماً وقعت حرب الخليج الأولى، ومني العراق، الذي كان يحكمه صدام حسين آنذاك، بالهزيمة على يد قوات التحالف الدولي.



وكانت هذه الحرب بدايةَ هبوط البلاد إلى الجحيم.



فمنذ 30 عاماً والعراق ساحةَ مواجهة بين الولايات المتحدة من جهة والعراق من جهة أخرى.



تابعوا تطور هذه المواجهة في برنامج مراسلون على فرانس 24 وfrance24.com.

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