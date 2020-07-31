بالصور.. هكذا بدت “الحشود” في كربلاء عشية عيد الاضحى

2020/07/31 | 18:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق- بغداد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً عدة لاعداد كبيرة من الزائرين المتواجدين داخل وخارج العتبتين المقدستين في محافظة كربلاء عشية عيد الاضحى المبارك، وسط اجواء اقل مايقال عنها انها “كسر لقواعد التباعد الاجتماعي” لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في البلاد.وتوضح الصور التي تداولتها مواقع التواصل، اعداد مهولة من الاشخاص يتواجدون جنبا الى جنب […]

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