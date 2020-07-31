بعد فشله لـ33 مرة.. رجل ينجح أخيرًا في الامتحان بفضل كورونا

2020/07/31 | 18:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أثر فيروس كورونا على تعليم الطلاب في جميع أنحاء العالم، لكنه كان بمثابة نعمة لرجل هندي نجح في امتحان الصف العاشر بعد أن فشل 33 مرة.وحاول محمد نور الدين البالغ من العمر 51 عاما اجتياز امتحانات الصف العاشر لمدة 33 عاما، لكنه فشل في كل مرة لضعفه في اللغة الإنجليزية وعدم […]

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