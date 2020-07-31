لجنة الاقتصاد: فرض سيطرة الدولة على المنافذ سيغطي 25% من أموال الموازنة

2020/07/31 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت، ان سيطرة الدولة بشكل كامل على المنافذ الحدودية، سيوفر مبالغ مالية كبيرة للموازنة.

وأوضحت جودت في تصريح، ان الحكومة وفي حال سيطرتها على المنافذ بشكل تام، من خلال استيراد المواد والبضائع والإيرادات المالية، فأنها ستوفر مبالغ يمكن ان تغطي خمسة وعشرين بالمئة من حجم الموازنة العامة، مضيفة ان سيطرة الحكومة على المنافذ ستتضح في الأشهر المقبلة وليس خلال مدة قصيرة.

وتابعت جودت قائلة ان مجلس النواب يتابع الإجراءات الحكومية بشأن السيطرة على تلك المنافذ، بعد ان تحركت قوات الأمن اليها بأمر من رئيس الوزراء لفرض سيطرة الدولة عليها وعلى والموانئ العراقية.

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