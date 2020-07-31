الصحة الإيرانية: تسجيل197 وفاة جديدة بكورونا و2674 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

2020/07/31 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة الإيرانية، عن حصيلة الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت المتحدثة باسم الوزارة “سيما سادات لاري” في تصريح، الى تسجيل مئة وسبع وتسعين حالة وفاة جديدة، وهو ما يرفع الحصيلة الكلية للوفيات الى ستة عشر الفا وسبعمئة وست وستين حالة، مضيفة ان الجهات الصحية سجلت منذ يوم أمس، الفين وستمئة وأربع وسبعين إصابة جديدة، ليرتفع بذلك مجمل عدد المصابين الى ثلاثمئة وأربعة آلاف ومئتين واربع حالات، من بينهم اكثر من أربعة آلاف مصاب بحالة صحية حرجة.

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