مصافي الشمال: نتجه نحو مشاريع جديدة للتصفية ونركز على تأهيل مصفى بيجي

2020/07/31 | 18:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام مصافي الشمال قاسم عبد الرحمن حسين، اليوم الجمعة، أن وزارة النفط تتجه نحو الاستثمار لإنشاء مشاريع جديدة للتصفية، فيما أشار إلى أن التركيز حالياً على إعادة تأهيل مصفى بيجي.

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