البابا فرنسيس: “الأخوة الإنسانية” مصدر إلهام للعمل من أجل السلام

2020/07/31 | 18:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعرب البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن تقديره لدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وحرصه على تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية عالمياً، وتحويلها إلى واقع ملموس.وأكد أن وثيقة الأخوة الإنسانية كانت ولا زالت مصدر إلهام له في مواصلة العمل مع الإمام […]

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