أوباما يهاجم قرار مواجهة “متظاهرين سلميين” بالشرطة الفيدرالية

2020/07/31 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هاجم باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرسال عناصر من الشرطة الفيدرالية ضد “محتجين سلميين”.وناشد أوباما الأمريكيين، اثناء تشييع جثمان جون لويس أحد أهم الشخصيات في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في أتلانتا، بضرورة المشاركة في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.وقال الرئيس الأمريكي السابق إنه رغم التقدم المحرز […]

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