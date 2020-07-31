نائب: من يتحدث عن مناصب التيار الصدري بالحكومات يقولها حسداً وبغضاً.. نحن ممثلو الفقراء والجياع

2020/07/31 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغدادقال النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي، إن تحالفه لا يملك اي وزير في حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وذلك في رد على تصريحات اشارت الى ان وزير الصحة عين بطلب من التيار الصدري وسائرون.وبين طلوبي في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، "لا يوجد لدينا كتحالف سائرون أي وزير في الحكومة".وتابع "بإمكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن يخرج وهو يمتلك الشجاعة ليقول إن سائرون فرض عليه وزيرا لو صحت الاتهامات ضدنا".واكد "لم يكن لدينا وزراء بحكومات 2014-2018-2020". واشار الى ان "نواب سائرون يعرفهم الشارع أكثر من غيرهم لأنهم يمثلون الفقراء والمحرومين والتيار الصدري هو الوحيد الذي سحب وزرائه في أكثر من حكومة ليتولاها مستقلون".واردف "التيار الصدري يمثله 5 ملايين مواطن تقريباً ومن حقه أن يكون لديه ممثلين".وقال "من يتحدث عن مناصب التيار الصدري في الحكومات، يتحدث عن ذلك حسداً وبغضاً ولا يريد ممثلين عن الفقراء والجياع".

ونفى النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي في وقت سابق، ما نسب له عن نيل تحالفه حقائب وزارية في حكومة رئيسي الوزراء السابق عادل عبد المهدي و الحالي مصطفى الكاظمي. وقال الزيادي في بيان إنه "ينفي تصريحا نسب له تداولته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول حصول تحالف سائرون على وزارات معينة في حكومة عبدالمهدي".

وحصل تحالف سائرون في انتخابا ايار 2018 على 54 مقعداً نيابياً وضعته في صدارة الكتل الفائزة.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - متابعة

كشف احمد ملال طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء تفاصيل جديدة تخص التحقيقات بقتل اثنين من المتظاهرين في ساحة الطيران قبل خمسة ايام فيما رجح وجود جهات ورائهم لا تريد الاستقرار للعراق

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء – أحمد م

بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، اليوم الجمعة، حسم ملف تمديد رخص شركات الهاتف النقال من قبل القضاء العراقي بعد عطلة عيد الاضحى، لافتا الى ان التجديد تقف خلفه شبهات وصفقات.

وقال الربيعي في حديث خص به (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم

طالب النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الجمعة، رئاسة مجلس النواب باستئناف عقد جلساته من اجل مناقشة القضايا الساخنة التي يشهدها البلاد.

وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب عطل اعماله منذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نائب: من يتحدث عن مناصب التيار الصدري بالحكومات يقولها حسداً وبغضاً.. نحن ممثلو الفقراء والجياع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نائب: من يتحدث عن مناصب التيار الصدري بالحكومات يقولها حسداً وبغضاً.. نحن ممثلو الفقراء والجياع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).