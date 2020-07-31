الصين تحتفل بتدشين نظام ملاحة جديد ينافس “جي بي إس”

2020/07/31 | 18:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تحتفل الصين بإكمال نظام “بايدو” للملاحة بالأقمار الصناعية، الذي يمكن أن ينافس نظام تحديد المواقع العالمي الأميركي “جي بي إس” ويعزز بشكل كبير الأمن الصيني ونفوذها الجيوسياسي.ودشن الرئيس الصيني شي جين بينغ النظام رسميا، الجمعة، في حفل أقيم في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين.جاء ذلك بعد إعلان أن القمر الصناعي الخامس والخمسين […]

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