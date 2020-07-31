بـالخط العربي..مانشستر سيتي يهنئ جماهيره بالعيد

2020/07/31 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هنأ نادي مانشستر سيتي الإنكليزي جماهيره في كل أنحاء العالم بحلول عيد الأضحى المبارك بطريقة مبتكرة.وقام الفنان الإماراتي ضياء علام بتصميم عمل فريد من نوعه، من أجل تهنئة عشاق مانشستر سيتي بالعيد، بالاستعانة بفن الخط العربي، عبر رسم صور لنجوم الفريق، الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والبلجيكي كيفن دي بروين، والجزائري رياض محرز.وقال ضياء في […]

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