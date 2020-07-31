 تسجيل أول وفاة بكوفيد-19 في فيتنام مع عودة الفيروس

2020/07/31 | 18:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت وسائل إعلام رسمية إن فيتنام سجلت يوم الجمعة أول وفاة بفيروس كورونا المستجد لمسن أثبت الفحص إصابته بالفيروس في مدينة دانانج وسط ظهور المرض مجددا في البلاد الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مئة يوم.وتكافح فيتنام تفشيا جديدا للفيروس بعد شهور من إجراءات ناجحة شهدت البلاد بسببها توقف إجمالي عدد حالات الإصابة عند مئات […]

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