مذيعة سورية تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا

2020/07/31 | 19:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت المذيعة السورية مروى عودة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد، في فيديو بثته عبر حسابها الشخصي في “فايسبوك”.وقالت مروى أنها خضعت لمسحة الكشف عن الإصابة بالفيروس قبل نحو أسبوع بعد مخالطتها شخصاً مصاباً بكورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية.وخضعت مروى للعزل المنزلي الذي سيستمر لمدة 14 يوماً، مؤكدة أن حالتها النفسية أصبحت سيئة جداً بعد […]

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