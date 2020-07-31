ميليشيا حزب الله تهدد الكاظمي وتتهمه بتسهيل مقتل سليماني والمهندس

2020/07/31 | 19:04 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المسؤول الأمني لميليشيا حزب الله العراقي مجدداً تهديدا لمصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي متوعداً بالثأر لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.واتهم أبو علي العسكري المسؤول الأمني لكتائب ميليشيا

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