إسرائيل تهدد بتدمير منشآت لبنانية حيوية!

2020/07/31 | 19:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أمر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس جيش بلاده، بتدمير منشآت لبنانية حيوية في حال نفذ “حزب الله” أي هجوم انتقامي ضد جنود أو مواطنين، ردًا على قتل أحد ضباطه قرب دمشق بغارة إسرائيلية.وقال مصدر مطلع، إن هذه التعليمات أصدرها الوزير في جلسة عقدت الخميس بحضور رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي وعدد من كبار […]

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